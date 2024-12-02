Грузия: протестующих по-прежнему много, водометы полиции не дают им подойти к Парламенту

1 декабря полиция заранее перекрыла проспект Руставели, где, в частности, расположено здание Парламента. Но это не помешало нескольким тысячам человек вновь подойти к нему. В руках они держали телефоны с включенными фонариками.

А также, как и накануне, били по металлическим ограждениям вокруг здания парламента. Как и в предыдущие дни полиция пригнала сюда водомет.

Скопления сотен людей были и в других местах центра Тбилиси. В итоге они собрались на проспекте Руставели и на еще одной из главных улиц — Костава, здесь неподалеку расположена редакция главного национального вещателя, телеканала ОВГ. Оппозиция требует, чтоб ее пустили в эфир.