Грузия предложила Абхазии помощь в реставрации картин

"Национальный музей выражает готовность создать специальную группу из реставраторов Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили и направить её в Абхазию для участия в реставрационных работах", – говорится в заявлении.

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода представитель НМГ заявил, что пока никакого ответа из Сухуми не получали.

Уроженец Абхазии и один из лидеров грузинских беженцев Георгий Гвазава выразил надежду, что абхазские власти примут помощь от Тбилиси. "Я могу подтвердить, что грузинские художники, уроженцы Абхазии, даже после грузино-абхазской войны 1992–1993 годов отправляли в Сухуми картины, которые у них хранились", – заявил он.

Накануне стало известно, что в Абхазию вскоре прибудут реставраторы из России.