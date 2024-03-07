Грузия потребовала объяснений от США после обвинений в обходе антироссийских санкций

Ведомство опровергло прозвучавшие на слушаниях Постоянного следственного подкомитета Сената США обвинения в нарушении международные санкции против России. На сайте Службы появилось следующее сообщение:

"27 февраля текущего года в Комитете по внутренней безопасности и государственным делам Сената США при обсуждении вопросов обхода ограничений на экспорт, введенных Россией, в связи с высоким общественным интересом к заявлениям сенаторов Рона Джонсона и Ричарда Блюменталя, а также приглашенные на заседание эксперты-финансисты. Служба доходов министерства поясняет следующее: