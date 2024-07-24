2024.07.24 17:18

Грузинская госбезопасность заявила о предотвращении покушения на „серого кардинала“ Бидзину Иванишвили

 
BBC Russian
Bidzina Ivanišvilis
Bidzina Ivanišvilis
ФОТО: DELFI

Служба госбезопасности Грузии расследует подготовку убийства основателя и почетного председателя правящей партии „Грузинская мечта“, миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в распространенном ведомством 24 июля заявлении.

По версии ведомства, организовывали и финансировали подготовку к убийству Иванишвили, как и другие „преступные действия“, бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств Грузии, которые сейчас находятся в Украине.

Расследование ведется по статьям 18-323 (подготовка террористического акта) и 315 (заговор с целью свержения государственной власти) Уголовного кодекса Грузии.

„Цель упомянутых преступных действий — свержение государственной власти деструктивными силами насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти“, — говорится в распространенном ведомством заявлении.

В СГБ говорят, что ведутся активные следственные мероприятия, в рамках которых в следственные органы для допроса в качестве свидетелей вызывают конкретных лиц.

Заявление СГБ распространило „исходя из высокого общественного интереса“ на фоне допросов воевавших в Украине грузинских добровольцев. Большинство вызванных на допрос отказывается давать показания в ведомстве, предпочитая опросы в суде в присутствии судьи-магистрата.

Как те, кого вызывают на допросы, так и их адвокаты говорить о деталях дела не могут в связи с грифом секретности на этом деле, но многие считают допросы попыткой властей дискредитировать воевавших против России в Украине грузинских бойцов.

„Единственная цель этого — очернение наших ребят, наших героев. Это оскорбление более 60 погибших наших бойцов“, — сказал в интервью телеканалу „Формула“ воевавший в Украине Надим Хмаладзе. Он также был вызван на допрос СГБ, но предпочел давать показания в присутствии судьи.

Сотни добровольцев из пережившей в 2008 году войну с Россией Грузии присоединились к ВСУ после начала полномасштабной российско-украинской войны. Многие из них — участники российско-грузинской войны 2008 года.

С февраля 2022 года в Украине погибли уже более 60 воевавших против России грузинских бойцов.

Грузинские власти говорят, что оказывают политическую поддержку и солидарны с Украиной, но при этом они не раз обвиняли Киев, грузинскую оппозицию и „глобальную партию войны“ — не уточняя при этом, кто входит в эту „партию“, — в попытках открыть в Грузии „второй фронт“ против России.

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