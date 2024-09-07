Группа Linkin Park решила воссоединиться. И представила новую вокалистку

Замену барабанщика коллектива в интервью Billboard Шинода объяснил так: „Роб как-то нам сказал, кажется, несколько лет назад, что он хотел бы несколько дистанцироваться от группы“.

„И мы это понимали — это было заметно. Он стал меньше появляться, меньше общаться, и я знаю, что фанаты тоже это заметили, — говорит Шинода. — Так что для меня, как для его друга, это было грустно, но в то же время я хочу, чтобы он делал то, что делает его счастливым“.