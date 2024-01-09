Гражданку Беларуси обвинили в Польше в шпионаже

По утверждению следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев передавала белорусскому КГБ данные о членах белорусской диаспоры в Польше, а также об организациях, объединяющих белорусов и граждан Польши белорусской национальности..
Обвиняемая была задержана польским Агентством внутренней безопасности 20 декабря.
Обвинения ей предъявил прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.
Суд временно арестовал белоруску на три месяца.
Если вина задержанной будет доказана, ее могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.
Deutsche Welle
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