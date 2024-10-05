Гражданина Нидерландов в РФ арестовали на два месяца

Таганский районный суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца до 3 декабря гражданина Нидерландов Вана Вурдена Харри Йоханеса. Об этом вечером в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Иностранца обвиняют в применении „опасного для жизни насилия к полицейскому“, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее госагентство „Интерфакс“, голландец был задержан 3 октября, после того как сбил обозначающий парковочное место дорожный знак возле посольства Италии в центре Москвы. Охранявший посольство полицейский „сделал мужчине замечание“, после чего Йоханес якобы ударил его в лицо.