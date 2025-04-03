Граждане третьих стран должны будут сообщать о цели визита в Латвию

Граждане третьих стран, не имеющие выданной в Латвии визы или вида на жительство, будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактную информацию. Также потребуется информация о сфере занятости и о том, не претендовал ли конкретный гражданин третьей страны на выборную должность, не имеет ли сейчас или в прошлом статуса государственного или муниципального служащего. Нужно будет предоставлять информацию о службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных (включая дипломатические) ведомствах.