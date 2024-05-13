Госсекретарь США: Украина может удерживать восточный фронт

Украина в состоянии "эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать преимущества, достигнутые ею в Черном море, <...> а также держать под ударом российские войска, в том числе в Крыму, затрудняя им дальнейшее осуществление агрессии". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу CBS News в воскресенье, 12 мая.

Комментируя недавние успехи российских войск в Украине, глава Госдепа заявил, что нынешний момент является "сложным", однако Киев по-прежнему может рассчитывать на помощь западных союзников. "Мы никуда не уходим, так же как и около 50 стран, которые поддерживают Украину, - подчеркнул он. - Это (оказание поддержки Украине. - Ред.) продолжится. И если Путин думает, что у него больше выдержки, чем у Украины, чем у ее сторонников, то он ошибается".