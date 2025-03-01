Госсекретарь США Рубио потребовал извинений от Зеленского

„И тут начинаешь задумываться, а хочет ли Зеленский на самом деле мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так“, - сказал Рубио. По его словам, пока слишком рано говорить о возможной встрече Трампа, Путина и Зеленского для мирных переговоров. „До этого момента еще много предстоит сделать“, - отметил американский госсекретарь.

На встрече с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом 28 февраля Зеленский заявил, что прекращение боевых действий невозможно без гарантий безопасности, которые Трамп отвергает. Это привело к эмоциональной перепалке, после которой встреча была прервана, и украинскую делегацию выдворили из Белого дома. Соглашение между США и Украиной по природным ресурсам так и не было подписано, хотя это и было главной целью визита Зеленского в Белый дом.