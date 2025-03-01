Госсекретарь США Рубио потребовал извинений от Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу вечером, 28 февраля, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений за происшедший скандал в Белом доме. Он назвал крайне разочаровывающей „открытую подрывную деятельность“ Зеленского против усилий, направленных на мирное урегулирование войны в Украине.
„Я думаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она закончилась. У Зеленского не было причин вести себя настолько конфронтационно. Ситуация вышла из-под контроля“, - сказал Рубио в интервью американской медиакомпании CNN.
Ранее Зеленский уже отказался приносить извинения за случившееся.
Рубио усомнился в стремлении Зеленского к миру
Рубио подчеркнул, что администрация США желает положить конец войне между Россией и Украиной. „Это возможно лишь в том случае, если удастся усадить Россию за стол переговоров. Но если кто-то, как Зеленский, совершает нападки на президента России Владимира Путина, то Россию за стол переговоров не усадить“, - полагает он.
„И тут начинаешь задумываться, а хочет ли Зеленский на самом деле мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так“, - сказал Рубио. По его словам, пока слишком рано говорить о возможной встрече Трампа, Путина и Зеленского для мирных переговоров. „До этого момента еще много предстоит сделать“, - отметил американский госсекретарь.
На встрече с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом 28 февраля Зеленский заявил, что прекращение боевых действий невозможно без гарантий безопасности, которые Трамп отвергает. Это привело к эмоциональной перепалке, после которой встреча была прервана, и украинскую делегацию выдворили из Белого дома. Соглашение между США и Украиной по природным ресурсам так и не было подписано, хотя это и было главной целью визита Зеленского в Белый дом.
Трамп в ходе встречи несколько раз упрекнул президента Украины в неблагодарности. „Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы“, - заявил президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку.
Рубио присутствовал на встрече в Овальном кабинете, но не вмешивался, когда Трамп и Вэнс словесно атаковали Зеленского.