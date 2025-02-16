Госсекретарь США Рубио посещает Израиль

По данным агентств, одной из главных тем должно было стать продление режима прекращения огня в секторе Газа — так называемая вторая фаза перемирия между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), о параметрах которой договорённостей пока нет — непрямые переговоры продолжаются в Катаре.
Помимо прочего, на повестке дня вопрос о том, каким образом будет организовано управление сектором Газа, который в последние годы находился под контролем ХАМАС. Израиль, как и Соединённые Штаты, настаивает на то, что ХАМАС больше не должен контролировать сектор. Президент США Дональд Трамп при этом предложил передать Газу под контроль США для проведения там реконструкции после масштабных разрушений, вызванных военными действиями, а жителей — более 2 миллионов палестинцев — переселить в другое место. Многие страны, как на Ближнем Востоке, так и в Европе, уже отвергли эту идею, однако Израиль проявил к ней интерес.
В ходе первого этапа прекращения огня ХАМАС обязался освободить 33 захваченных в Израиле заложника в обмен на палестинских заключённых. На данный момент освобождены 19 израильтян и 5 граждан Таиланда. В заложниках остаются, по имеющимся данным, около 70 человек, причём более 30 из них, вероятно, мертвы. Все заложники должны быть освобождены на втором этапе.
Накануне были освобождены ещё трое заложников, в том числе имеющий американское гражданство Саги Декель-Чен и имеющий, помимо израильского, российское гражданство Александр Труфанов. Заложники, захваченные при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, рассказали о том, что подвергались пыткам и психологическому насилию.
За несколько часов до прибытия Рубио с визитом в Израиль в страну прибыл груз, содержащий около 1800 тяжёлых авиабомб для израильской армии. Предыдущая администрация США задержала его доставку, заявляя, что власти Израиля должны принять дополнительные меры для защиты гражданского населения в секторе Газа.
Правозащитные организации обвиняли Израиль в неизбирательном применении силы, а Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с предполагаемыми преступлениями против человечности в ходе израильской военной кампании против ХАМАС. Новая администрация США ввела против МУС санкции и отменила ограничения на поставку оружия Израилю.
При нападении на Израиль 7 октября погибли более 1200 человек, около 250 были захвачены в заложники (большая их часть впоследствии была освобождена). По данным палестинской стороны, которые ООН считает достоверными, в ходе ответной израильской операции в сектора Газа погибли более 45 тысяч палестинцев, главным образом мирные жители.