Госсекретарь США Рубио посещает Израиль

По данным агентств, одной из главных тем должно было стать продление режима прекращения огня в секторе Газа — так называемая вторая фаза перемирия между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), о параметрах которой договорённостей пока нет — непрямые переговоры продолжаются в Катаре.

Помимо прочего, на повестке дня вопрос о том, каким образом будет организовано управление сектором Газа, который в последние годы находился под контролем ХАМАС. Израиль, как и Соединённые Штаты, настаивает на то, что ХАМАС больше не должен контролировать сектор. Президент США Дональд Трамп при этом предложил передать Газу под контроль США для проведения там реконструкции после масштабных разрушений, вызванных военными действиями, а жителей — более 2 миллионов палестинцев — переселить в другое место. Многие страны, как на Ближнем Востоке, так и в Европе, уже отвергли эту идею, однако Израиль проявил к ней интерес.