Госсекретарь США назвал условие встречи Трампа с Путиным

Возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина „во многом зависит от того, удастся ли добиться прогресса в переговорах по прекращению войны в Украине“. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 20 февраля, в интервью журналистке Кэтрин Херридж, транслировавшемся на платформе X.

Условие встречи Трампа с Путиным

По словам Рубио, он обсуждал встречу Трампа с Путиным на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде. При этом он сказал Лаврову и российским официальным лицам, что „встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет“, добавил Рубио.