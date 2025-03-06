Госсекретарь Рубио: прекращение войны в Украине потребует уступок с обеих сторон

Война в Украине должна быть завершена, при этом прекращение боевых действий потребует уступок как от России, так и от Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что, по мнению президента Дональда Трампа, конфликт зашел в тупик, и что ни у кого нет планов по его завершению.

Рубио назвал ситуацию прокси-войной (proxy war) между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией.“Это должно закончиться“, – сказал Рубио.

Госсекретарь также прокомментировал встречу Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме в прошлую пятницу.