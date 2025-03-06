Госсекретарь Рубио: прекращение войны в Украине потребует уступок с обеих сторон

Война в Украине должна быть завершена, при этом прекращение боевых действий потребует уступок как от России, так и от Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что, по мнению президента Дональда Трампа, конфликт зашел в тупик, и что ни у кого нет планов по его завершению.
Рубио назвал ситуацию прокси-войной (proxy war) между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией.“Это должно закончиться“, – сказал Рубио.
Госсекретарь также прокомментировал встречу Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме в прошлую пятницу.
„Мы должны вовлечь обе стороны, россиян и украинцев. „И мы попросили украинцев не саботировать это, – сказал Рубио. – Когда вице-президент [Джей Ди Вэнс] указал на то, что для решения таких вопросов потребуется дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение возразить вице-президенту и задать вопросы о том, возможна ли дипломатия; по сути, саботируя и подрывая план президента“.
Госсекретарь отметил, что именно это и привело к спору, однако он „рад, что эта позиция была пересмотрена“.
В интервью Fox News глава Госдепартамента также заявил, что прекращение конфликта потребует уступок с обеих сторон.“Мы должны посадить их за стол переговоров“, – сказал он, добавив, что „только президент Трамп может сделать это возможным“.
Рубио напомнил, что две недели назад проходила встреча представителей Вашингтона и Москвы, в ходе которой американская делегация стремилась понять, заинтересованы ли власти РФ в завершении войны.
„Их ответ был таков: мы заинтересованы в разговоре об этом, – продолжил Рубио. – Теперь нам нужно продолжить. Трудно продолжать, когда другая сторона конфликта говорит, что она вообще не заинтересована в мире“.
Ведущий Шон Хэннити попытался уточнить, будет ли сделка по минералам первой частью возможного урегулирования, следом за которой последует фаза прекращения огня.
„У украинцев будут свои требования, у россиян будут свои, – ответил Рубио. – Мы должны понять, насколько они далеки друг от друга, если мы дойдем до этой точки в процессе <...> Вот где вступает в действие дипломатия“.
Он сравнил это с текущей ситуацией в Газе, где достигнутый прогресс в завершении конфликта между Израилем и ХАМАС (группировка признана террористической в США – прим. ред.) стал результатом „тяжелой дипломатической работы“.
Ранее в среду Белый дом заявил, что пересматривает вопрос о приостановке финансирования Украины, а переговоры между США и Украиной по соглашению о полезных ископаемых продолжаются.
Президент США Дональд Трамп приостановил поставку военной помощи Украине поздно вечером в понедельник после напряженной дискуссии с Владимиром Зеленским на прошлой неделе. В понедельник вечером высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил корреспонденту „Голоса Америки“ в Белом доме о приостановке военной помощи Украине.