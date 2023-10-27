Госпогранслужба Украины: более 2000 чиновников пытались незаконно выехать за рубеж с начала года

Спикер украинской Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко. "По состоянию на данный момент это количество составляет 2100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы (в период военного положения в Украине - Ред.)", - уточнил спикер ГПСУ.