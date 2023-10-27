Госпогранслужба Украины: более 2000 чиновников пытались незаконно выехать за рубеж с начала года

Спикер украинской Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко. "По состоянию на данный момент это количество составляет 2100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы (в период военного положения в Украине - Ред.)", - уточнил спикер ГПСУ.
Демченко отметил, что за последние несколько месяцев на пунктах пропуска уменьшилось количество случаев попыток выезда по поддельным документам. "Если говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска, то число таких попыток немного увеличилось", - добавил он.
Deutsche Welle
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