Госдепартамент США уведомил Конгресс о закрытии USAID

„Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки“, - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) будет распущено, говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу, 28 марта. Реорганизация USAID будет проведена к 1 июля. Часть его функций возьмет на себя Госдепартамент.

По сведениям агентства Reuters, Департамент государственной эффективности (DOGE) сообщил сотрудникам USAID, что все должности, не предусмотренные законом, будут ликвидированы. Вскоре весь персонал агентства получит письма с предложением уволиться в июле-сентябре.

В заявлении DOGE сказано, что Госдепартамент в течение этого периода возьмет на себя оставшиеся „жизненно важные и стратегические программы помощи“ USAID. При этом персонал USAID не будет автоматически переведен в Госдеп - ведомство собирается провести „отдельный и независимый процесс найма на работу“.