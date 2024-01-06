Госдеп объявил награду за информацию о спонсорах ХАМАС

Еще трое перечисленных в заявлении - Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джалеб, Валид Мохаммед Мустафа Джадалла. По данным Госдепа США, все они проживают в Турции и владеют компаниями, входящими в инвестиционный портфель ХАМАС.

Ведомство интересуется информацией о пяти людях, которых называет членами радикальной исламистской группировки и частью инвестиционной сети ХАМАС. Самое детальное описание Госдеп приводит о человеке по имени Абдельбасит Хамза Эльхассан Хаир. По версии ведомства, это проживающий в Судане финансист ХАМАС, который управлял "многочисленными компаниями в инвестиционном портфеле" группировки, а также лично участвовал в переводе почти 20 млн долларов руководству террористов. У Хамзы также имеются давние финансовые связи с Аль-Каидой и компании, связанные с Усамой бен Ладеном, отмечает Госдеп.

Госдепартамент США предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, "ведущую к разрушению финансовых механизмов террористической организации ХАМАС". Сообщение об этом появилось на официальном сайте Госдепа США в субботу, 6 января, хотя само предложение действует с середины декабря.

Кроме того, США ищет информацию о человеке по имени Мухаммед Ахмад Абд аль-Даим Насралла - его связывают с иранскими организациями и финансированием военного крыла ХАМАС - "Бригад аль-Кассам".

В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" Госдеп предлагает до 10 млн долларов за информацию об этих и других людях, которая поможет разрушить цепочки финансирования ХАМАС.

ХАМАС спонсируется с помощью криптовалют

Минфин США вскоре после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября призвал сформировать международную коалицию для борьбы с финансированием террористической группировки. К коалиции предлагалось подключить страны всего мира, а не только традиционных союзников США.