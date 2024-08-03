"Горькая уступка". Почему в Германии не все довольны решением выдать России Красикова — осужденного за убийство сотрудника ФСБ

Зураб Хангошвили лишь частично согласился с мнением Шольца о гуманизме состоявшегося обмена: „Для освобожденных и их родственников это, конечно, гуманное решение, — сказал он Би-би-си. — Но для тех, кто против Путина и живет в европейских странах, это решение не гуманно. Путин дал сигнал для своих преступников, грушников и эфэсбэшников, что если они совершат заказное убийство или другое преступление, то он их вытащит любой ценой“.