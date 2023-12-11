Google опубликовал "Год в поиске" – что искали в поисковике в 2023 году

Война Израиля против группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, стала наиболее частым запросом в категории новостей. Следом идёт гибель "Титана" с пятью пассажирами, отправившимися к обломкам "Титаника".

В топ-10 самых запрашиваемых новостей попали четыре стихийных бедствия – землетрясение в Турции и ураганы в Северной Америке – и две стрельбы в США. Также пользователей гугла интересовала лунная миссия Индии и война в Судане.

Самым популярным в поисковике спортсменом стал американский футболист Дамар Хэмлин, актёром – Джереми Реннер, попавший под собственный снегоуборщик 1 января 2023 года, певицей – Шакира. Поисковик не делит персон по гендеру.

В категории кино лидирует комедия "Барби", исследующая темы женственности и маскулинности, и биографический триллер "Оппенгеймер". Среди сериалов топ возглавил постапокалиптический "Одни из нас", следом идут "Уэнсдей" и "Джинни и Джорджия" о жизни подростков.