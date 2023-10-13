Google будет защищать пользователей ИИ от исков о нарушении авторских прав

Компания Google заявила, что будет защищать пользователей систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на платформах Google Cloud и Workspace, если их обвинят в нарушении авторских прав.

Google присоединилась к Microsoft, Adobe и другим компаниям, давшим аналогичные обещания.

Крупнейшие технологические компании вкладывают значительные средства в генеративный искусственный интеллект и стремятся внедрить его в свои продукты.

Известные писатели, иллюстраторы и другие владельцы авторских прав заявили в нескольких судебных исках, что использование их работ для обучения систем искусственного интеллекта и создаваемый ими контент нарушают их права.

По словам представителя компании, "насколько известно, Google первой в отрасли предложила комплексный двухсторонний подход к возмещению ущерба", который охватывает оба типа претензий.