Голый факт: В Европе становится опасно гулять в купальнике

Согласно новым правилам, если туристы будут обнаружены разгуливающими по курортному городу в купальниках, их могут оштрафовать на сумму более 1 500 евро.
На данный момент Албуфейра стала последним из нескольких популярных туристических направлений в Европе, где был введен так называемый „запрет на бикини“.
Эти правила направлены на борьбу с „чрезмерным“ поведением туристов
Мэр Албуфейры Жозе Карлос Мартинс Роло объявил о начале общественных консультаций по поводу новых правил поведения туристов в общественных местах, пишет Euronews.
В расположенной на южном побережье Алгарве Албуфейре часто можно встретить туристов, которые провели день на пляже, после чего отправились бродить по городу в купальниках или даже „полностью обнаженными“, что создает проблемы для имиджа города, ориентированного на семейный отдых.
Посетители по-прежнему смогут свободно носить купальники, такие как бикини или плавки, на пляжах и в популярных местах для купания, а также во внешних зонах отелей, таких как бассейны.
Тем не менее, любой человек, который будет одет в „откровенную одежду“ за пределами этих исключений, может получить крупный штраф в размере до 1 500 евро. А если туристы будут пойманы полностью обнаженными, то штраф может составить до 1 800 евро.
Албуфейра - популярное место для семейного отдыха с прекрасными пляжами, аквапарками и полями для гольфа. Однако в городе успела сложиться и своя культура пития и оживленная ночная жизнь.
В самом центре города находится The Strip, так называемая улица вечеринок, заполненная тематическими барами и ночными клубами. Сюда предпочитают приезжать на мальчишники и девичники из других стран Европы.
В предлагаемом документе говорится о необходимости „срочных“ изменений для борьбы с неподобающим поведением туристов, особенно после прошлогоднего инцидента, когда восемь британских туристов-мужчин были замечены танцующими голыми - в дневное время - на крыше бара на Руа-да-Оура.
Предлагаемые правила будут касаться и других вопросов, связанных с „оскорбительным поведением“, таких как запрет на употребление алкоголя на улице, публичное мочеиспускание, дефекацию и плевки, а также публичные половые акты, в том числе на территории предприятий и на террасах (например, в открытых пляжных барах), которые видны из общественных мест.
Предполагается, что штрафы станут „превентивной мерой“. У общественности есть 30 дней, чтобы поделиться своим мнением о предложенном кодексе поведения в Албуфейре. Ожидается, что эти правила будут введены в действие до начала пика летнего сезона.
Запреты на бикини все чаще встречаются в разных местах в Европе
Албуфейра - не единственное туристическое направление, предлагающее ввести законы о дресс-коде.
В некоторых районах Испании, таких как Барселона и Майорка, уже действуют правила, согласно которым в местных магазинах и ресторанах нельзя ходить топлесс или в купальниках. В противном случае вам грозит штраф до 300 евро.
В Малаге мэрия установила таблички на английском языке, напоминающие туристам о том, что местные правила, касающиеся мусора, раздевания, буйства и безрассудного вождения электроскутеров, распространяются и на них.
В прибрежных городах Сплит, Дубровник и Хвар в Хорватии были приняты законы о „нарушении общественного порядка“, запрещающие разгуливать по городу с голой грудью или в купальниках. В этом случае вам грозит штраф до 150 евро, а если вы находитесь в общественном месте в нетрезвом виде - до 4 000 евро.
В Ницце любой - как турист, так и местный житель - за появление топлесс в городе может быть оштрафован на 35 евро на месте или на 38 евро за купание топлесс там, где это запрещено. Тем не менее, скорее всего, вам сделают замечание, поскольку только „около 5 процентов полицейских остановок“ заканчиваются штрафом, сообщил заместитель мэра Энтони Борре местным новостным изданиям в прошлом году.
Италия стала одной из первых стран, где начали бороться с туристической одеждой, когда в 2022 году мэр Сорренто на юго-западном Амальфитанском побережье ввел штраф в размере 500 евро для тех, кто был обнаружен разгуливающим по городу в открытом купальнике.