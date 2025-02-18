Голый факт: В Европе становится опасно гулять в купальнике

В расположенной на южном побережье Алгарве Албуфейре часто можно встретить туристов, которые провели день на пляже, после чего отправились бродить по городу в купальниках или даже „полностью обнаженными“, что создает проблемы для имиджа города, ориентированного на семейный отдых.

На данный момент Албуфейра стала последним из нескольких популярных туристических направлений в Европе, где был введен так называемый „запрет на бикини“.

Согласно новым правилам, если туристы будут обнаружены разгуливающими по курортному городу в купальниках, их могут оштрафовать на сумму более 1 500 евро.

Посетители по-прежнему смогут свободно носить купальники, такие как бикини или плавки, на пляжах и в популярных местах для купания, а также во внешних зонах отелей, таких как бассейны.

Тем не менее, любой человек, который будет одет в „откровенную одежду“ за пределами этих исключений, может получить крупный штраф в размере до 1 500 евро. А если туристы будут пойманы полностью обнаженными, то штраф может составить до 1 800 евро.

Албуфейра - популярное место для семейного отдыха с прекрасными пляжами, аквапарками и полями для гольфа. Однако в городе успела сложиться и своя культура пития и оживленная ночная жизнь.