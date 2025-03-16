"Голос Америки" прекратил вещание после указа Трампа

„Реформы“ Маска привели к массовым увольнениям и закрытиям ведомств

Трамп после вступления в должность президента США создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск . За неполные два месяца работы этого органа в рамках проводимой „реформы“ были уволены десятки тысяч сотрудников различных федеральных ведомств. Среди прочего Маск предлагал ликвидировать „Голос Америки“ и „Радио Свобода“ за то, что их якобы „больше никто не слушает“ и они „сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков“.

В Белом доме выдвинули ряд претензий к работе VOA, в том числе обвинив радиостанцию в нарушении журналистских стандартов и уходе от ответственности. В команде Трампа припомнили, что в октябре 2020 года „Голос Америки“ сообщал о возможном „российском следе“ в скандале с ноутбуком Хантера Байдена - сына предыдущего президента США. Администрация Трампа восприняла это как попытку „скрыть правду“. Кроме того, репортеры VOA публиковали в своих аккаунтах в соцсети Х комментарии против Трампа лично, что подверглось резкой критике новыми властями США.