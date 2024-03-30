Главы Минобороны США и Украины обсудили военную помощь Киеву

Однако этот пакет помощи не может пройти голосование в Палате представителей, где большинство за республиканцами, требующими в обмен на принятие пакета ужесточить пограничный контроль на границе США с Мексикой. Президент США Джо Байден обвиняет в блокировке военной помощи Украине Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты южной границы США.