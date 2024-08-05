Главы МИД G7 потребовали деэскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД „Группы семи“ („большой семерки“, G7) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразили глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, „угрожающим разжечь более масштабный конфликт в регионе“. Соответствующая позиция была озвучена в воскресенье, 4 августа, в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
Министры призвали все вовлеченные стороны воздержаться от продолжения разрушительного цикла ответного насилия, „снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации“.
„Ни одна страна или народ не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке“, - подчеркнули в „большой семерке“.
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении замминистра экономики сектора Газа
Между тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что 4 августа ликвидировали замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии, принадлежавшего, по данным израильской стороны, к военному крылу палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.
Согласно информации вооруженных сил Израиля, аз-Зарии играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, и в координации действий на рынках, контролируемых этим движением. Он также отвечал за распределение топлива и средств на террористические нужды, указали в ЦАХАЛ.
Между тем, как передало агентство AFP, на фоне опасений о возможном нападении на Израиль со стороны Ирана и его союзников предпринимаются активные дипусилия по урегулированию на Ближнем Востоке.
Нападение может произойти в ближайшие 24 или 48 часов
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел G7, что нападение на Израиль со стороны Ирана и „Хезболлах“ в Ливане может произойти в ближайшие 24 или 48 часов, то есть уже 5 августа, сообщил ранее американский новостной сайт Axios со ссылкой на три источника.
По его данным, на Ближний Восток прибыл генерал США Майкл Курилла, командующий американскими силами в этом регионе. Ожидается, что в ходе поездки Курилла попытается мобилизовать международную и региональную коалицию для защиты Израиля от потенциальной иранской атаки, отмечал собеседник Axios. Ключевой остановкой американского генерала станет Иордания. Во время предыдущей атаки Ирана на Израиль Иордания сыграла значительную роль в защите Израиля, перехватив многие иранские беспилотники на своей территории и открыв свое воздушное пространство для американских и израильских истребителей.
Источники Axios также допустили, что вероятное нападение Ирана на Израиль может быть масштабнее предыдущего, поскольку Иран может задействовать и радикальное шиитское движение „Хезболлах“ в Ливане. По данным Axios, Блинкен призвал коллег по G7 оказать дипломатическое давление на Тегеран, „Хезболлах“ и Израиль, чтобы они „проявили максимальную сдержанность“.
По итогам видеоконференции 4 августа министры иностранных дел стран G7 призвали заинтересованные стороны „воздержаться от любых инициатив, которые могут помешать диалогу и сдержанности и подтолкнуть к новой эскалации“.