Главы МИД G7 потребовали деэскалации на Ближнем Востоке

„Ни одна страна или народ не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке “, - подчеркнули в „большой семерке“.

Министры призвали все вовлеченные стороны воздержаться от продолжения разрушительного цикла ответного насилия, „снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации“.

Главы МИД „Группы семи “ („большой семерки“, G7) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразили глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, „угрожающим разжечь более масштабный конфликт в регионе“. Соответствующая позиция была озвучена в воскресенье, 4 августа, в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.

Между тем, как передало агентство AFP, на фоне опасений о возможном нападении на Израиль со стороны Ирана и его союзников предпринимаются активные дипусилия по урегулированию на Ближнем Востоке.

Согласно информации вооруженных сил Израиля, аз-Зарии играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, и в координации действий на рынках, контролируемых этим движением. Он также отвечал за распределение топлива и средств на террористические нужды, указали в ЦАХАЛ.

Между тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что 4 августа ликвидировали замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии, принадлежавшего, по данным израиль ской стороны, к военному крылу палестинского радикального исламистского движения ХАМАС .

Нападение может произойти в ближайшие 24 или 48 часов

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел G7, что нападение на Израиль со стороны Ирана и „Хезболлах“ в Ливане может произойти в ближайшие 24 или 48 часов, то есть уже 5 августа, сообщил ранее американский новостной сайт Axios со ссылкой на три источника.