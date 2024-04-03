Главы МИД ФРГ, Франции и Польши - против уступок Путину

"Мы не должны допускать никаких "серых зон", потому что Путин рассматривает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, к проведению воображаемых линий на карте и, в конечном счете, к применению военной силы", - подчеркнули главы МИД так называемого "Веймарского треугольника". Они предупредили, что Путин не удовлетворится Украиной: "Мы не должны обманывать себя. Сегодня Украина находится под ударом - завтра это может быть какая-нибудь другая часть Европы", - отмечается в документе. Россия не откажется от своей "агрессивной и империалистической политики" в обозримом будущем, уверены главы дипломатических ведомств.