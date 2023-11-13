Главы МИД ЕС осуждают ХАМАС за "живые щиты", а от Израиля требуют сдержанности

Европейский союз обвиняет группировку ХАМАС в использовании больниц и мирных пациентов в качестве "живых щитов", одновременно призывая Израиль к сдержанности в своих военных операциях. Об этом от имени 27 стран-членов ЕС объявил его Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Мы просим Израиль проявить максимальную сдержанность, чтобы спасти жизни гражданского населения. Мы осуждаем ХАМАС за использование людей в лечебных учреждениях в качестве щитов. Мы также выражаем обеспокоенность плохим состоянием больниц, которые сильно пострадали от бомбардировок».

По данным ХАМАС, никакие палестинские больницы в северной части сектора Газа сейчас не работают. Из-за нехватки топлива там больше нет электричества. Тревогу по поводу обострения проблем со здоровьем людей в секторе и вокруг него выразили на встрече в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза, в том числе Жан Ассельборн из Люксембурга: