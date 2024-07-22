Главы МИД ЕС обсудят „неприемлемые“ поездки Орбана

В то же время министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о намерении участвовать в неформальной встрече в конце августа, отметив важность поддержания диалога с Будапештом. „Игнорирование или нежелание вести диалог было бы ошибкой“, - указал он.

„Миротворческая миссия“ Виктора Орбана

В начале июля, сразу после того как Венгрия по ротационному принципу стала председателем в Совете ЕС, премьер-министр страны Виктор Орбан отправился с визитами в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Сам он назвал это турне „миротворческой миссией“, однако руководство ЕС и лидеры отдельных стран Евросоюза резко раскритиковали его инициативу и подчеркнули, что Орбан не представляет в ходе этих поездок ЕС, а действует исключительно как премьер Венгрии.