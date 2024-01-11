Главы гражданской и военной обороны Швеции призвали население готовиться к войне. Кого они боятся?

Он обратился к местным властям и специалистам по чрезвычайным ситуациям максимально подготовить сферу гражданской обороны к возможному развитию событий.

Министр гражданской обороны Болин тоже заявил, что не преследует цели лишить шведов сна, но просит их задуматься о том, что происходит.

"Моя цель — не беспокоить людей, моя цель — заставить их задуматься о ситуации и своих обязанностях", — сказал он в комментарии шведской прессе.

Месяц назад он посетил восточный фронт Украины . Швеция входит в группу стран, обучающих украинских пилотов, и рассматривает возможность отправки Киеву современных истребителей Gripen.

Главнокомандующий Бюден заявил, что в его опасениях нет ничего нового на фоне войны, которая уже идет в Европе .

Шведская оппозиция обвинила их в паникерстве, но признает, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил на прошедшей в минувшие выходные конференции по безопасности, что не исключает такой возможности.

По его словам, он обеспокоен тем, как работают определенные механизмы в стране.

С чем связаны разговоры о войне

Швеция, более 200 лет не участвовавшая в войнах, близка к вступлению в НАТО. Это произойдет, как только парламенты Турции и Венгрии – последние из стран-членов альянса - ратифицируют соглашение.

Ранее к НАТО присоединилась Финляндия. Москва негативно отреагировала на этот шаг и предупредила, что Финляндия пострадает первой, если напряженность в отношениях с НАТО возрастет.

У Швеции в отличии от Финляндии нет общих границ с Россией, но в последние годы шведские власти неоднократно заявляли о возможных проникновениях российских подлодок в их территориальные воды.

Также Швеция принимает участие в расследованиях участившихся случаев повреждений кабелей и газопроводов в Северном и Балтийском морях, подозрения в причинении которых ложатся на Россию.

Об угрозе со стороны России для всех близлежащих стран часто заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.