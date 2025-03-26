Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. Их отчитали за переписку в Signal

В то же время Трамп выступил в защиту своего советника по безопасности Майка Уолтца, который, по версии главного редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга, и добавил его в чат, где обсуждались авиаудары по Йемену.

Президент заявил, что сам ничего не знает об этом мессенджере, но не видит вины ни за кем из членов своей администрации — включая и Уолтца, — сославшись на неизбежные риски, которые несут любые технологии и выразив уверенность, что пользоваться Signal тот, „вероятно“, больше не будет.