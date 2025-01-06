Главу МИД ФРГ Бербок заретушировали в соцсетях переходных властей Сирии

На фотографиях, сделанных во время официального визита главы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и ее французского коллеги Жана-Ноэля Барро в Сирию, связанные с исламистской группировкой „Хайят Тахрир аш-Шам “ (ХТШ) сетевые ресурсы, а также локальные СМИ заретушировали изображения Бербок. Кроме министра иностранных дел Германии лица были заретушированы и у других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

„Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными зарубежными политиками“, - говорится в материале немецкого телеканала n-tvв воскресенье, 5 января. Ранее отмечалось, что лидер ХТШ и глава переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа из религиозных соображений не стал приветствовать Бербок рукопожатием, при этом пожав руки мужчинам. В случае с Бербок он ограничился жестом, приложив руку к груди.