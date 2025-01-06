2025.01.06 09:01

Главу МИД ФРГ Бербок заретушировали в соцсетях переходных властей Сирии

 
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Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию
Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию
ФОТО: AP / Scanpix

Помимо лица главы МИД ФРГ Анналены Бербок в соцсетях исламистской группировки ХТШ и в ряде местных СМИ были заретушированы и лица других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

На фотографиях, сделанных во время официального визита главы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и ее французского коллеги Жана-Ноэля Барро в Сирию, связанные с исламистской группировкой „Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) сетевые ресурсы, а также локальные СМИ заретушировали изображения Бербок. Кроме министра иностранных дел Германии лица были заретушированы и у других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

„Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными зарубежными политиками“, - говорится в материале немецкого телеканала n-tvв воскресенье, 5 января. Ранее отмечалось, что лидер ХТШ и глава переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа из религиозных соображений не стал приветствовать Бербок рукопожатием, при этом пожав руки мужчинам. В случае с Бербок он ограничился жестом, приложив руку к груди.

В то же время сирийское госинформагентство SANA опубликовало изображения Анналены Бербок без изменений. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, но строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают, что такое приветствие - первый шаг к блуду, отмечает n-tv.

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