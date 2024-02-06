Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину, являющуюся официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. В эту страну он во вторник, 6 февраля, прибыл из Польши.

По словам Борреля, это уже его четвертый визит в Киев с начала полномасштабной войны РФ. "Мы здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС - с военной стороны и с финансовой стороны", - написал он в соцсети X, указав также на новый пакет помощи ЕС и путь реформ Украины в рамках евроинтеграции.

Как сообщила европейская дипломатическая служба, в Украине представитель ЕС пробудет до 7 февраля. В ходе визита Жозеп Боррель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами Верховной рады, указывается в заявлении.