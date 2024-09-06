Главнокомандующий ВСУ: продвижение войск РФ к Покровску остановлено

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) остановили продвижение российской армии на Покровском направлении в Донецкой области, заявил в интервью американскому телеканалу CNN в четверг, 5 сентября, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. „За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Иными словами, наша стратегия работает“, - отметил Сырский, имея в виду военную операцию Украины в Курской области РФ. Военачальник назвал ее „успешной“. По словам Сырского, вторжение ВСУ в Курскую область „уменьшило угрозу наступления“ РФ и лишило ее возможности перебрасывать силы с других направлений. „Мы видим снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивности наступления“, - указал главком.