Главное с пресс-конференции Зеленского: мобилизация, призыв женщин, отношения с Залужным, перспективы войны

Президент Украины также выразил уверенность, что США в ближайшем будущем смогут разблокировать выделение Киеву дополнительной военной помощи.

В итоге Зеленский назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов и работы на благо Украины.

Ситуацию на фронте и отношения с военным командованием президент комментировал неохотно, с трудом скрывая раздражение, и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины отметил, что России не удалось достичь на войне «ни одной победы» и отверг предположения, что Украина рискует проиграть.

Он также сообщил, что не намерен подписывать закон о мобилизации, предполагающий привлечение в ряды ВСУ женщин, однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте от 25 лет.

Президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, но он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

«Война, победа, стагнация — зависит от многих решений, многих направлений, но в большинстве -– от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше», — сказал президент.

Он отметил, что авторы каких-либо прогнозов на самом деле не могут предсказать, чем и когда может закончиться конфликт.

Зеленский сказал, что цена победы очень высока, и согласился, что у Украины «есть трудности» — сейчас они, в числе прочего, связаны с недостатком артиллерийских снарядов и противотанкового оружия.

По его словам, в 2022 году Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда значительная часть территории страны была оккупирована, но Украине удалось прорвать блокаду.

Зеленский заявил, что «Россия не достигла ни одной победы», а на вопрос корреспондентки Би-би-си Джессики Паркер, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в этой войне, категорически ответил: «Нет!»

Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте.

"Россия не достигла ни одной победы"

Он также напомнил о том, что российские власти ранее прогнозировали быструю победу над Украиной, но их прогнозы не сбылись.

Вопрос мобилизации



По словам Зеленского, военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов», — сказал Зеленский.

По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость.

«Мы не можем потерять самых смелых людей», — подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).

На вопрос о том, сможет ли он подписать закон о мобилизации, если в нем будет предусмотрено привлечение к военной службе женщин, Зеленский ответил: «женщин — не подпишу».