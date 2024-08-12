"Главное — победить Трампа и спасти демократию". Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

„Опросы показывали, что мы шли ноздря в ноздрю, борьба продолжалась бы до последнего момента, — сказал Байден. — Но тут произошло то, что некоторое число моих коллег-демократов из Палаты представителей и Сената решили, что я могу навредить им на их выборах. А меня беспокоило то, что если бы я остался в гонке, это стало бы ее темой. Вы бы интервьюировали меня, спрашивая „а почему Нэнси Пелоси говорит то-то“, „почему то-то и то-то“. И я решил, что это будет отвлекать. Это первое“.