Главком ВСУ Залужный предложил новую стратегию войны. Как это связано с сообщениями о его грядущей отставке

Можно по-разному оценивать саму постановку вопроса: должен ли главком посвящать в свои планы кого-либо, кроме членов ставки, но вчера мы получили ответ на этот вопрос. Текст Залужного — это вполне конкретный план, что и как он предлагает делать с войной.

Можно обсуждать, хороший это план или плохой, можно, наверно, предлагать планы получше, но это уже перевод разговора в другую плоскость. У Залужного есть план, он готов его реализовывать, его отставка в этой ситуации будет выглядеть как несогласие президента с этим планом. И делает очевидным другой вопрос: а что именно не нравится в этом плане Зеленскому, и что предлагает он сам?