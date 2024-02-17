Главком ВСУ Сырский заявил об отводе частей из Авдеевки

 
Deutsche Welle
Syrskis ir Umerovas aplankė Ukrainos dalinius Avdijivkos ir Kupjansko sektoriuose
Syrskis ir Umerovas aplankė Ukrainos dalinius Avdijivkos ir Kupjansko sektoriuose
ФОТО: AFP / Scanpix
Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также написал в Telegram, что украинские войска вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Боевые части Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Авдеевку Донецкой области, выведены из города. Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, заявил главком ВСУ Александр Сырский. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал Сырский на своей Facebook-странице, отметив, что "жизнь военнослужащих - высшая ценность".

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский написал в Telegram, что украинские защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции "согласно полученному приказу". "В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками - это единственно правильное решение", - добавил Тарнавский.

Российские части вошли в Авдеевку

Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState опубликовал фото, на котором российские военнослужащие поднимают флаг части, преположительно, в центральном городском парке Авдеевки. Также сообщалось, что подразделения ВС РФ вошли на территорию железнодорожной больницы.

Оборона Авдеевки

Накануне сообщалось, что украинские войска покинули юго-восток Авдеевки. По данным Telegram-канала "Инсайдер UA", украинские подразделения вынуждены оставлять позиции в Авдеевке, поскольку "их просто сравнивают с землей", а "в некоторых случаях ВСУ не видят целесообразности в их удержании". По данным издания, против 3-й отдельной штурмовой бригады, защищающей город, сражаются не менее 15 тысяч россиян.

Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось о высоких потерях с их стороны. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину" ко времени президентских выборов в РФ.

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