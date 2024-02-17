Главком ВСУ Сырский заявил об отводе частей из Авдеевки

Боевые части Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Авдеевку Донецкой области, выведены из города. Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, заявил главком ВСУ Александр Сырский. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал Сырский на своей Facebook-странице, отметив, что "жизнь военнослужащих - высшая ценность".

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский написал в Telegram, что украинские защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции "согласно полученному приказу". "В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками - это единственно правильное решение", - добавил Тарнавский.

Российские части вошли в Авдеевку