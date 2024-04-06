Главком ВСУ опроверг слова РФ о прорыве на восточном фронте

В то же время Сырский признал, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. "Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области", - уточнил он, сообщив, что войска РФ продолжают наступление "днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники". На отдельных участках россияне намереваются "вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона", добавил главком ВСУ.

Украина опровергла заявления России о прорыве на важном участке фронта на востоке страны. Город Часов Яр Донецкой области удерживается украинской стороной, заявил в субботу, 6 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины ( ВСУ ) Александр Сырский. "Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу", - написал он в Telegram. Накануне представители властей РФ заявили российскому агентству РИА "Новости", что их солдаты уже проникли на окраины этого "города-крепости".

Мэр города Сергей Чаус 4 апреля заявил, что в Часовом Яре сложилась наиболее сложная с начала российского вторжения ситуация. Первым признаком того, что украинская армия может перейти к обороне, стало отступление от Авдеевки в феврале - еще одного города на востоке Украины, за который долгое время велись бои, пишет Reuters.

Падение Часова Яра, где в довоенное время проживало более 12 тысяч человек, стало бы тяжелой потерей для украинской армии и одновременно с тем - еще одним успехом войск РФ, которые уже несколько недель медленно, но неуклонно продвигаются на востоке Украины, отмечает агентство Reuters .

Наиболее жесткие бои идут в районах Первомайского и Водяного, а также "восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", сообщил украинский главнокомандующий. В то же время на купянском и лиманском направлениях Вооруженные силы Украины достигли определенного тактического успеха, отметил Сырский.

Помощь Украине существенно задерживается

Власти Украины уже долгое время дают сигналы Западу, что стране катастрофически не хватает артиллерийских снарядов, чтобы эффективно остановить российские наступления. Помощь США играет центральную роль в поставках. Однако поставки оружия, одобренные Белым домом, до сих пор продолжают блокировать республиканцы в Конгрессе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля выступил за увеличение помощи Украине. В интервью DW он дал понять, что его предложение о создании нового фонда в размере 100 миллиардов обеспечит Киеву более надежную поддержку. По данным СМИ, речь идет об инициативе генсека НАТО по созданию спецфонда для финансирования военной помощи Украине с бюджетом в 100 миллиардов евро на пять лет.