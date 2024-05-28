Главком ВСУ: Франция направит военных инструкторов в Украину

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон первым из западных лидеров допустил возможность отправки военнослужащих в Украину. Позднее он заявил, что это может произойти в случае угрозы захвата Одессы или Киева. В то же время французские представители высказывались и в том смысле, что речь не будет идти о непосредственном участии французских военных в боях на передовой.