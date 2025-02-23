Главком Швейцарии допустил отправку миротворцев в Украину

Швейцария могла бы направить в Украину до 200 миротворцев. Об этом главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли заявил в интервью местной газете SonntagsBlick, опубликованном в воскресенье, 23 февраля.
Миротворческая миссия не противоречит нейтралитету
Швейцария - старейшая нейтральная страна в мире. Она провозгласила „постоянный нейтралитет“ в 1815 году, с тех пор ни разу не воевала и не вступала в военные союзы, такие как НАТО. При этом у страны есть армия примерно в 150 000 солдат. Часть из них участвует в миротворческих операциях на Балканах, на Ближнем Востоке, в Корее.
Зюссли подчеркнул, что участие швейцарцев в операции в Украине возможно только после достижения мира: „Мы должны различать миссии по принуждению к миру и миссии по поддержанию мира. Принуждение к миру означает, что мир нужно достичь силой оружия. Швейцария в таком не участвует. Поддержание мира требует, чтобы Россия и Украина согласились прекратить боевые действия и разрешили ООН направить миротворческие силы для обеспечения мира“.
Поэтому вопрос о швейцарских миротворцах в Украине главком назвал „гипотетическим“: „Мира пока нет, и запроса от ООН не поступало“. „Если нам поручат участвовать в миссии, мы разработали бы концепцию обучения и подготовки наших бойцов к развертыванию. Затем мы приступили бы к набору и обучению личного состава. Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 солдат за 9-12 месяцев“, - рассказал Зюссли.
„В настоящее время швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, затем происходит ротация. Подобным образом это может сработать и в Украине, если политики этого захотят“, - добавил военный.
Главком армии Швейцарии об угрозе РФ
Зюссли считает, что Москва продолжит представлять угрозу Европе: „Если прислушаться к европейским политикам и спецслужбам, то следует предположить, что в 2027 году Россия будет готова к дальнейшей дестабилизации Европы и эскалации конфликта. 2027 год станет самым опасным для Швейцарии - именно тогда разница между внешней угрозой и нашими возможностями будет максимальной. Мы получим ЗРК Patriot и истребители F-35 только после 2027 года“.
По словам военного, Швейцария будет укреплять оборону, в том числе продолжать совместные учения с соседями, но при этом не намерена вступать в НАТО. Сейчас каждые учения армии Швейцарии с зарубежными коллегами должно утвердить правительство страны после проверки того, не нарушает ли это нейтралитет.
„Швейцария нейтральна. Точка. Пока мы сохраняем нейтралитет, мы не присоединимся ни к какому альянсу. Точка, - сказал Зюссли. - Швейцария граничит со странами НАТО Германией, Францией и Италией. НАТО проводит учения по отработке действий в случае нападения на страну НАТО. Участвуя в этих учениях, мы отрабатываем, как Швейцария будет вести себя как нейтральная страна в подобной ситуации. Мы не будем участвовать ни в каких учениях, которые нарушают нейтралитет“.
Обсуждение отправки миротворцев в Украину
Ранее о готовности отправить миротворцев в Украине заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Американская газета The Washington Post сообщила, что лидеры стран ЕС и Лондон обсудили отправку в Украину до 30 тысяч военных, которые могли бы следить за соблюдением прекращения огня, если соответствующие договоренности будут достигнуты между Москвой и Киевом.
17 февраля заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) заявила, что Берлин считает „преждевременным“ обсуждение отправки миротворческих сил в Украину.