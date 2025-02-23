Главком Швейцарии допустил отправку миротворцев в Украину

Зюссли подчеркнул, что участие швейцарцев в операции в Украине возможно только после достижения мира: „Мы должны различать миссии по принуждению к миру и миссии по поддержанию мира. Принуждение к миру означает, что мир нужно достичь силой оружия. Швейцария в таком не участвует. Поддержание мира требует, чтобы Россия и Украина согласились прекратить боевые действия и разрешили ООН направить миротворческие силы для обеспечения мира“.

Швейцария - старейшая нейтральная страна в мире. Она провозгласила „постоянный нейтралитет“ в 1815 году, с тех пор ни разу не воевала и не вступала в военные союзы, такие как НАТО. При этом у страны есть армия примерно в 150 000 солдат. Часть из них участвует в миротворческих операциях на Балканах, на Ближнем Востоке, в Корее.

Швейцария могла бы направить в Украину до 200 миротворцев. Об этом главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли заявил в интервью местной газете SonntagsBlick, опубликованном в воскресенье, 23 февраля.

Поэтому вопрос о швейцарских миротворцах в Украине главком назвал „гипотетическим“: „Мира пока нет, и запроса от ООН не поступало“. „Если нам поручат участвовать в миссии, мы разработали бы концепцию обучения и подготовки наших бойцов к развертыванию. Затем мы приступили бы к набору и обучению личного состава. Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 солдат за 9-12 месяцев“, - рассказал Зюссли.

„В настоящее время швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, затем происходит ротация. Подобным образом это может сработать и в Украине, если политики этого захотят“, - добавил военный.

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