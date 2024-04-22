Глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек, еще более 77 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.