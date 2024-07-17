Глава Совета ЕС ответил на "мирные миссии" Орбана: что в письме

Письмо состоит из четырех пунктов, которые хотел бы отметить Шарль Мишель и „внести ясность“.

Он напомнил, что позиция ЕС по Украине согласована Европейским Советом консенсусом и подтверждена совсем недавно, в июне.

А затем он указал, что поочередное председательство в Совете ЕС не играет роли в представлении Союза на международной арене, и что Венгрия не получила мандата действовать от имени Союза.

„Я ясно дал это понять еще до вашего визита в Москву, и это было впоследствии подтверждено Верховным представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля“, - говорится в письме Мишеля к Орбану.