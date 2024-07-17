2024.07.17 17:06

Глава Совета ЕС ответил на "мирные миссии" Орбана: что в письме

 
ru.DELFI.lt
Charles‘is Michelis
Charles‘is Michelis
ФОТО: AFP

Глава Совета Евросоюза Шарль Мишель написал в письме премьеру Венгрии Виктору Орбану, что принял к сведению его „мирные“ инициативы и идеи, однако отметил, что позиция ЕС по Украине была согласована консенсусом, а председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата представлять ЕС на международной арене. Об этом говорится в письме Мишеля к Орбану, которое получило в распоряжение Delfi.

Письмо состоит из четырех пунктов, которые хотел бы отметить Шарль Мишель и „внести ясность“.

Он напомнил, что позиция ЕС по Украине согласована Европейским Советом консенсусом и подтверждена совсем недавно, в июне.

А затем он указал, что поочередное председательство в Совете ЕС не играет роли в представлении Союза на международной арене, и что Венгрия не получила мандата действовать от имени Союза.

„Я ясно дал это понять еще до вашего визита в Москву, и это было впоследствии подтверждено Верховным представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля“, - говорится в письме Мишеля к Орбану.

Также Мишель отверг утверждение Орбана о том, что ЕС якобы проводит „военную политику“. Он сказал - „совсем наоборот“:

„Россия — агрессор, а Украина — жертва, реализующая свое законное право на самооборону“.

И он подчеркнул, что „никакая дискуссия об Украине не может состояться без Украины“.

По словам Мишеля, ЕС стремится заручиться широкой международной поддержкой, в частности, Китая, в соответствии с ключевыми принципами и целями Украинской формулы мира. И добавил в конце, что „самый прямой путь к миру — это вывод Россией всех своих сил из Украины и соблюдение территориальной целостности Украины и Устава ООН“.

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