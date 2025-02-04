Глава Rheinmetall: Систем ПВО вокруг наших заводов нет

Как защищены заводы Rheinmetall

Отвечая на вопрос DW о мерах безопасности, которые намерен принять концерн Rheinmetall в связи с угрозой российских диверси Паппергер заявил, что такие меры уже приняты по согласованию с федеральными министерствами обороны, внутренних дел и экономики: „Наши заводы очень хорошо защищены. Особенно большое внимание уделено кибербезопасности. Но и по внешнему периметру укреплены зоны охраны“.

Правда, систем ПВО на случай российской атаки заводов Rheinmetall ракетами по-прежнему нет, добавил глава концерна. „Меня то и дело спрашивают, что произойдет, если Россия выпустит ракеты большой дальности по нашим предприятиям, - сказал он. - Я отвечаю, что все очень просто: тогда будет война, тогда Германия осуществит ответные бомбардировки, а не будет безучастно наблюдать за уничтожением наших военных объектов. Поэтому я, разумеется, не стал размещать вокруг наших заводов зенитные орудия. В этом нет никакой необходимости“.