Глава Rheinmetall: Систем ПВО вокруг наших заводов нет

„Возможно, я был слишком активен в том, что касается наращивания инвестиций, и это не понравилось господину Путину“, - пошутил председатель правления крупного военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), отвечая на вопрос DW о предполагаемых им мотивах попытки покушения на него, предпринятой, как считается, по заказу Кремля.
„Впрочем, - добавил Паппергер, - если бы меня не стало, концерн просто возглавил бы новый человек и ничего не изменилось бы“.
Угроза российских диверсий
В конце января текущего года заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай официально подтвердил, что Россия планировала убить Армина Паппергера. Заговор, сорванный разведслужбами США и Германии, был составной частью серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, уточнил Аппатурай.
Под угрозой, считают в немецких спецслужбах, находятся и сами предприятия немецкого ВПК. По словам руководителя Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang), Россия „готова вести войну самыми жестокими средствами, не чурается и диверсий“. Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) тоже предупреждает немецкие фирмы о возможных актах диверсии, совершаемых в интересах России и по ее заданию.
Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм - до покушения на Паппергера заявил об открытии завода по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызвало „глубокую обеспокоенность“ в Кремле.
Как защищены заводы Rheinmetall
Во вторник, 4 февраля, Армин Паппергер участвовал в одной из панельных дискуссий на конференции „Безопасность и оборона в 2025 году“, организованной газетой немецких деловых кругов Handelsblatt.
Отвечая на вопрос DW о мерах безопасности, которые намерен принять концерн Rheinmetall в связи с угрозой российских диверси Паппергер заявил, что такие меры уже приняты по согласованию с федеральными министерствами обороны, внутренних дел и экономики: „Наши заводы очень хорошо защищены. Особенно большое внимание уделено кибербезопасности. Но и по внешнему периметру укреплены зоны охраны“.
Правда, систем ПВО на случай российской атаки заводов Rheinmetall ракетами по-прежнему нет, добавил глава концерна. „Меня то и дело спрашивают, что произойдет, если Россия выпустит ракеты большой дальности по нашим предприятиям, - сказал он. - Я отвечаю, что все очень просто: тогда будет война, тогда Германия осуществит ответные бомбардировки, а не будет безучастно наблюдать за уничтожением наших военных объектов. Поэтому я, разумеется, не стал размещать вокруг наших заводов зенитные орудия. В этом нет никакой необходимости“.