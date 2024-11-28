Глава разведслужбы ФРГ: Россия готовится к войне с Западом

Речь идет о том, что Москва попытается подорвать обязательства по оказанию непосредственной военной помощи членам НАТО, закрепленные в 5-й статье устава оборонительного альянса. Высокопоставленные российские чиновники обдумывают, как создать „чрезвычайную ситуацию“ для одной из стран НАТО, при которой другие члены альянса не стали бы „реагировать соответствующим образом“, пояснил Каль. В качестве примера глава BND назвал возможное „кратковременное нападение“ на норвежский архипелаг Шпицберген с целью „территориальной расчистки“. У России на Шпицбергене есть особые права, но в то же время в последние годы политика Осло в отношении иностранцев на архипелаге ужесточилась.