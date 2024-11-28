Глава разведслужбы ФРГ: Россия готовится к войне с Западом

Полномасштабному нападению РФ будут предшествовать локальные операции, призванные проверить устав НАТО на прочность, заявил Каль, выступая в среду, 27 ноября, на мероприятии, организованном Немецким обществом внешней политики.
Речь идет о том, что Москва попытается подорвать обязательства по оказанию непосредственной военной помощи членам НАТО, закрепленные в 5-й статье устава оборонительного альянса. Высокопоставленные российские чиновники обдумывают, как создать „чрезвычайную ситуацию“ для одной из стран НАТО, при которой другие члены альянса не стали бы „реагировать соответствующим образом“, пояснил Каль. В качестве примера глава BND назвал возможное „кратковременное нападение“ на норвежский архипелаг Шпицберген с целью „территориальной расчистки“. У России на Шпицбергене есть особые права, но в то же время в последние годы политика Осло в отношении иностранцев на архипелаге ужесточилась.
Другая возможность локального вмешательства РФ, по мнению Бруно Каля, - конфликт со странами Балтии под предлогом защиты местных русскоязычных меньшинств. Если статья 5-я устава НАТО не будет задействована при подобных конфликтах, НАТО как оборонительный альянс ждет провал - эту цель и преследует РФ, считает глава BND. „Если обязательство по оказанию помощи окажется неэффективным, Россия может расширить свое влияние в Европе посредством агрессивной силовой политики“, - предупредил он.
Глава BND: Россия будет готова к войне с Западом к 2030 году
Глава немецкой разведслужбы вновь повторил, что Россия уже к концу текущего десятилетия будет располагать достаточными ресурсами для прямой военной конфронтации со странами Запада. Впервые он высказал такое мнение, выступая в октябре в бундестаге на заседании, посвященном контролю за деятельностью спецслужб в ФРГ.
Кремль влияет на политические силы правого и левого флангов в Германии, которые „наивно повторяют то, что исходит из Москвы“, отметил Каль. Он посетовал, что это не только влияет на выборы различного уровня в Германии, на которых в 2024 году добивались успеха правые и левые популисты, но и усугубляет раскол в политическом ландшафте ФРГ.
Немецкие спецслужбы ждут информационных атак из РФ
Ранее бывший заместитель главы BND Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен в беседе с DW назвал „очень эффективной“ тактику последних кампаний Кремля по распространению дезинформации. В их ходе через „СМИ-двойники“ респектабельных немецких изданий и Telegram-каналы распространялись пророссийские месседжи и фейки.
Затем на эту „информацию“ среди прочего ссылались политики из партий с пророссийскими взглядами - правопопулистской „Альтернатива для Германии“ (АдГ) и левопопулистского „Союза Сары Вагенкнехт“. По словам собеседника DW, Москва и далее будет прибегать к подобным мерам, особенно в период возможной организации досрочных выборов в бундестаг.
Целевой аудиторией для кремлевских пропагандистов в ФРГ, по мнению фон Лорингхофена, являются выходцы и потомки выходцев из бывшего СССР, а также готовые снова инвестировать в РФ представители немецкого бизнеса и люди, живущие с чувством моральной ответственности за нацистскую агрессию. При этом российская пропаганда использует в своих целях любые конфликты и расхождения в немецком обществе - от темы миграции и беженцев, в том числе украинцев, спасающихся от войны, до израильско-палестинского конфликта.