Глава Пентагона созвонился с министром обороны РФ

Телефонная беседа Остина и Белоусова состоялась спустя сутки после угроз в адрес Вашингтона, высказанных Кремлем в связи с ракетным ударом украинской армии по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, и более 150 человек пострадали. „Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно - время покажет“, - заявил 24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.