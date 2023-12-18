Глава Пентагона прибыл в Израиль для переговоров

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль в понедельник для переговоров, на которых, как ожидается, будет сосредоточено внимание на окончательном завершении Израилем интенсивной войны в Газе и переходе к более ограниченному и сфокусированному конфликту, сообщают источники.
Для Остина эта поездка - деликатный акт балансирования. Он неизменно поддерживал право Израиля защищать себя после атаки, совершенной 7 октября палестинской военизированной группировкой ХАМАС. Но он также все чаще высказывается по поводу бедственного положения мирных жителей сектора Газа, поскольку израильские удары увеличивают количество жертв.
В своем выступлении в начале этого месяца Остин пошёл настолько далеко, что назвал мирных жителей "центром тяжести" в войне Израиля с ХАМАС, правящим в Газе палестинским исламистским движением, и предупредил о рисках их радикализации.
Источник в оборонном ведомстве США, сопровождающий Остина, сообщил журналистам, что ожидается, что он будет обсуждать планы Израиля по переходу к следующей фазе войны в ходе переговоров с высшими израильскими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.
"То, что вы видите сегодня в виде интенсивных наземных операций плюс авиаудары, не будет продолжаться вечно. Это одна из фаз кампании, - сказал представитель Пентагона. - У нас есть интерес поддерживать израильтян в планировании того, как будет выглядеть переход, когда они примут решение о завершении крупных наземных операций и будут готовы к переходу".
Майкл Айзенштадт, директор Программы военных и безопасных исследований Института Вашингтона по политике Ближнего Востока, сказал, что и США, и Израиль, похоже, согласны на конечный переход к следующей фазе кампании.
Но Вашингтон хочет, чтобы это произошло раньше, возможно, через несколько недель, в то время как Израиль считает, что ему нужно больше времени, сказал он.
"Таким образом, они в основном согласны относительно пути вперёд и необходимости в конечном итоге перейти к более целенаправленному подходу, но существуют разногласия относительно временных рамок", - сказал он.
Когда советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан посетил Израиль на прошлой неделе, Нетаньяху сказал ему, что Израиль будет бороться "до абсолютной победы". Министр обороны Йоав Галлант сказал, что война "займет более нескольких месяцев".
С жестокими наземными боями, распространившимися в этом месяце по всей длине полосы Газа, и гуманитарными организациями, предупреждающими о катастрофе, Байден на прошлой неделе заявил, что Израиль рискует потерять международную поддержку из-за "беспорядочных" авиаударов, убивающих палестинских мирных жителей.
Остин, отставной генерал, руководил войсками США на Ближнем Востоке и даже возглавлял войска США в Ираке, что может помочь ему в обсуждениях с израильскими чиновниками, добавил представитель Пентагона.
Остин, по словам источника, знаком с тем, как проводить военные действия "по другую сторону от интенсивного конфликта, чтобы гарантировать, что военное восстановление ХАМАС в этом случае не будет жизнеспособным или осуществимым".
В знак интенсивного внимания администрации Байдена к конфликту Израиль-ХАМАС Остина в Израиле сопровождает председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерал ВВС Чарльз Браун.
Остин и Браун также борются с региональными последствиями войны, с группами, связанными с Ираном, осуществляющими волны атак против американских войск в Ираке и Сирии и движением хуситов в Йемене, атакующим суда в Красном море в поддержку ХАМАС.
Иранские хуситы заявили на выходных, что они атаковали израильский курорт Эйлат на Красном море роем дронов.
Центральное командование США сообщило, что эсминец "Карни" в субботу сбил 14 дронов хуситов над Красным морем. Британия также заявила, что один из её военных кораблей сбил подозреваемый атакующий дрон, нацеленный на торговое судоходство.