Глава Пентагона прибыл в Израиль для переговоров

Источник в оборонном ведомстве США, сопровождающий Остина, сообщил журналистам, что ожидается, что он будет обсуждать планы Израиля по переходу к следующей фазе войны в ходе переговоров с высшими израильскими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

В своем выступлении в начале этого месяца Остин пошёл настолько далеко, что назвал мирных жителей "центром тяжести" в войне Израиля с ХАМАС, правящим в Газе палестинским исламистским движением, и предупредил о рисках их радикализации.

Для Остина эта поездка - деликатный акт балансирования. Он неизменно поддерживал право Израиля защищать себя после атаки, совершенной 7 октября палестинской военизированной группировкой ХАМАС. Но он также все чаще высказывается по поводу бедственного положения мирных жителей сектора Газа , поскольку израильские удары увеличивают количество жертв.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль в понедельник для переговоров, на которых, как ожидается, будет сосредоточено внимание на окончательном завершении Израилем интенсивной войны в Газе и переходе к более ограниченному и сфокусированному конфликту, сообщают источники.

"То, что вы видите сегодня в виде интенсивных наземных операций плюс авиаудары, не будет продолжаться вечно. Это одна из фаз кампании, - сказал представитель Пентагона. - У нас есть интерес поддерживать израильтян в планировании того, как будет выглядеть переход, когда они примут решение о завершении крупных наземных операций и будут готовы к переходу".

Майкл Айзенштадт, директор Программы военных и безопасных исследований Института Вашингтона по политике Ближнего Востока, сказал, что и США, и Израиль, похоже, согласны на конечный переход к следующей фазе кампании.

Но Вашингтон хочет, чтобы это произошло раньше, возможно, через несколько недель, в то время как Израиль считает, что ему нужно больше времени, сказал он.

"Таким образом, они в основном согласны относительно пути вперёд и необходимости в конечном итоге перейти к более целенаправленному подходу, но существуют разногласия относительно временных рамок", - сказал он.