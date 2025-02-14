Глава ОП Украины встретился со спецпредставителем Трампа

Главной темой встречи была названа „координация работы для достижения длительного мира“. В ходе беседы Ермак заявил Келлогу, что „Путин никогда не играет по правилам“ и призвал его „не дать себя обмануть“. „Россияне всегда насмехались над Западом, но всегда его копировали. Их нынешний „поворот на Восток“ - не глубокое культурное изменение, а тактический ход для достижения своих целей. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать“, - сказал он.
В сообщении на сайте президента Украины говорится, что особое внимание переговорщики уделили продолжению поддержки Украины. Кроме того, глава ОП заявил, что „любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать“, так как, по его словам, „контроль над Украиной является основой имперских амбиций РФ“.
Ермак и Келлог обсудили также подготовку встреч на высшем уровне и визит последнего в Украину.
Слухи о мирном плане по Украине от Келлога в Мюнхене
В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Келлог, возможно, представит план Трампа по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. Позднее Кит Келлог опроверг эти слухи.
Руководитель MSC Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выразил надежду, что „Мюнхен будет использован“, чтобы „добиться прогресса в деле достижения мира в Украине“. Он добавил, что, даже если на конференции не будет представлен конкретный мирный план для Украины, то будут обозначены его „контуры и будущие параметры“.