Глава ОП Украины встретился со спецпредставителем Трампа

Главной темой встречи была названа „координация работы для достижения длительного мира“. В ходе беседы Ермак заявил Келлогу, что „Путин никогда не играет по правилам“ и призвал его „не дать себя обмануть“. „Россияне всегда насмехались над Западом, но всегда его копировали. Их нынешний „поворот на Восток“ - не глубокое культурное изменение, а тактический ход для достижения своих целей. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать“, - сказал он.