Глава Офиса президента Украины: Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира"

Отвечая на вопрос, встретится ли президент Украины Владимир Зеленский, не присутствовавший на встрече советников по национальной безопасности, состоявшейся в Давосе в воскресенье, с премьером Госсовета КНР Ли Цянем в рамках Всемирного экономического форума, Ермак сказал: "Посмотрим". Он пояснил, что что не видел окончательной повестки дня украинского президента.

По словам Ермака, в ходе воскресной встречи советников по национальной безопасности, в которой участвовали представители более чем 80 представителей стран и международных организаций, никто не спрашивал его о каких-либо территориальных уступках.

В понедельник Зеленский прибывает в Берн, чтобы встретиться с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.

Федеральный советник Швейцарии Иньяцио Кассис, присутствовавший на воскресных обсуждениях, подчеркнул, выступая на пресс-конференции, что "необходимо сделать все, чтобы прекратить эту войну".