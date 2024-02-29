Глава Нобелевского комитета назвал приговор Олегу Орлову "политически мотивированным"

Глава Норвежского нобелевского комитета назвал "политически мотивированным" заключение в тюрьму сопредседателя российской правозащитной организации "Мемориал" Олега Орлова.

"Мемориал" стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году.

Во вторник суд в Москве приговорил 70-летнего ветерана правозащитного движения к двум с половиной годам тюрьмы по обвинению в «повторной дискредитации» российских вооруженных сил, участвующих в продолжающемся вторжении в Украину.

"Приговор Орлову является политически мотивированным и служит еще одним доказательством нарастающего неуважения к правам человека и свободе слова в сегодняшней России", – заявил председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес.