Глава немецких католиков раскритиковал близость РПЦ к Путину

„Путин с его националистической манией величия стоит рядом с московским патриархом в пасхальную ночь и держит в руке свечу. Ужасно, что они все еще хотят выставить свои нехристианские действия как христианские“, - сказал Бетцинг.

„Вторжение в Украину три года назад. Выборы Дональда Трампа. Это мир эгоистов под девизом: „Если кто-то думает о себе, то думает и обо всех“ - продолжил епископ. - Но Пасха пишет противоположную историю. Пасха означает: нет, не если каждый думает о себе, то думает и обо всех. Но - если каждый думает обо всех“. Бетцинг призвал к любви к людям и солидарности, назвав это „пасхальным посланием“.