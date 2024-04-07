Глава НАТО предупреждает об "авторитарном" альянсе России, Китая, Ирана и КНДР против Запада

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, нам нужно дать им возможность оказаться в таком положении, когда они действительно достигнут приемлемого результата за столом переговоров», — объяснил он.

Он сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что «настоящий мир» будет достижим, когда «Украина победит». Но его высказывания примечательны на фоне того факта, что президент Владимир Зеленский всегда был непреклонен в том, что он никогда не будет вести переговоры с Путиным, несмотря на призывы к нему пойти на это, в том числе со стороны папы римского Франциска.