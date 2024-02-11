Глава МВФ: Война в секторе Газа - угроза мировой экономике

Обострение конфликта на Ближнем Востоке, однако, может иметь более широкие последствия, считает она. "Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, все еще восстанавливающихся после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", - сказала Георгиева.

МВФ понизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4 до 2,9 процента. В организации подчеркнули, что перспективы региона крайне неопределенные из-за большого числа рисков. К ним МВФ отнесли угрозу распространения конфликта в секторе Газа на соседние с Израилем страны, а также дальнейшие сбои в торговле, вызванные атаками на суда в Красном море.